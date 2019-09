Bremen Die Staatsanwaltschaft soll laut „Bild am Sonntag“ Anklage gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Ulrike B., sowie gegen weitere Beschuldigte erhoben haben. Die Staatsanwaltschaft sehe es als erwiesen an, dass B. sich in rund 200 Fällen des Betrugs und Asylmissbrauchs schuldig gemacht habe. Das Gericht müsse nun prüfen, ob es die Klage zulässt.

In die Schlagzeilen war die Bremer Außenstelle mit dem Vorwurf geraten, dort seien Asylanträge ohne ausreichende Rechtsgrundlage positiv beschieden worden. Zwischenzeitlich war von mehr als 1100 Betrugsfällen die Rede. Eine Untersuchung ergab aber, dass deutlich weniger falsche Bescheide ausgestellt worden waren.

Die Behörde war zwischen Mai und November 2018 weitgehend aus dem Betrieb genommen worden, um den Abschluss der Überprüfungen abzuwarten. Seit Mitte April 2018 wurde bereits gegen die frühere Leiterin und weitere Beschuldigte ermittelt.