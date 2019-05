Mit Bremen fällt letzte Bastion der SPD

Bremen Bei der 19. Bürgerschaftswahl im Land Bremen wird die SPD erstmals nicht mehr stärkste Partei und kommt unter dem amtierenden Bürgermeister Carsten Sieling bei deutlichen Verlusten auf ihr schwächstes Bremen-Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte. Die Grünen erholen sich – nach ihren herben Verlusten 2015 –, können allerdings nicht die Verluste der SPD wettmachen. Somit steht die rot-grüne Koalition am Ende ihrer dritten Legislaturperiode wahrscheinlich vor dem Aus.

Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder legt hingegen klar zu und wird in der einstigen „roten Bastion“ Bremen zum ersten Mal stärker als die SPD. Auch die Linke erzielt mit Zugewinnen ein zweistelliges Ergebnis. Die FDP wird in der neuen Bürgerschaft wieder vertreten sein. Die AfD und „Bürger in Wut“, die in Bremerhaven wohl die Fünf-Prozent-Hürde überwinden werden, können in der Bürgerschaft verbleiben.

Ob Bürgermeister Sieling im Amt bleibt, hängt von den Koalitionsgesprächen ab. Denkbar sind ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken sowie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die CDU will Grünen und FDP schon in der kommenden Woche Sondierungsgespräche anbieten, sagte der Vizelandesvorsitzende Jens Eckhoff.