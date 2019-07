Bremen Nach zweieinhalb Wochen gehen die Verhandlungen von SPD, Grünen und Linken über ein Regierungsbündnis in Bremen auf die Zielgerade. Der Entwurfstext für den Koalitionsvertrag wurde am Sonntag noch mal redigiert. „Die Gespräche sind gut und konstruktiv“, sagte SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp. Der Vertrag soll am Montag vorgestellt werden. Danach muss er aber noch drei Parteitage sowie einen Mitgliederentscheid bei den Linken überstehen. Bis der Vertrag „politische Rechtskraft“ hat, dürfte es bis zum 22. Juli dauern. Dann soll das Ergebnis des Mitgliederentscheids vorliegen.

Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Jetzt geht es in Bremen noch um die Ressortverteilung. Dazu hielt sich Aulepp bedeckt. Bislang zählt die Bremer Landesregierung, Senat genannt, acht Senatoren inklusive des Präsidenten und Bürgermeisters. Im Gespräch ist eine Aufstockung des Kabinetts auf neun Mitglieder. Dazu müsste auch das Gesetz über die Mitgliederzahl des Senats entsprechend geändert werden. Spätestens am Montagabend nach den Landesvorstandssitzungen der Parteien dürften auch Namen bekannt werden.

Die SPD und ihr amtierender Bürgermeister Carsten Sieling hatten die Wahl am 26. Mai verloren und das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren eingefahren. Dennoch hatte Sieling den Auftrag zur Regierungsbildung unterstrichen. Aus Sicht des SPD-Landesvorstandes soll er die ausgehandelten Ergebnisse später auch mit umsetzen, sprich: weiter in Verantwortung bleiben. So hatte es die Parteiführung zumindest vor Beginn der Verhandlungen erklärt.

Die kommende Woche steht in Bremen ganz im Zeichen der Politik. Am Donnerstag werden die Linken auf einem Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. Als einzige Partei befragt sie ihre rund 620 Mitglieder direkt. Die Entscheidung ist bindend. Am Samstag stellen SPD und Grünen den Vertrag jeweils auf Parteitagen zur Abstimmung. Bereits am Mittwoch kommt die Bürgerschaft zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.