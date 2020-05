Rücktritt vor fünf Jahren

Bremen Der Mai spielt im politischen Leben von Jens Böhrnsen eine besondere Rolle. Vor zehn Jahren, am 31. Mai 2010, übernahm er 30 Tage die Amtsgeschäfte als Bundespräsident. Fünf Jahre später, an diesem Tag im Jahr 2015, entschied der Sozialdemokrat, nach einem Jahrzehnt im Amt nicht mehr als Bremer Bürgermeister anzutreten. „Das habe ich ohne Groll getan“, sagte der 70-Jährige der Nachrichtenagentur dpa im Rückblick.

Bis 1995 war Böhrnsen 17 Jahre lang Richter am Verwaltungsgericht in Bremen. 20 Jahre hatte er danach politische Ämter inne – immer in Bremen, zumindest fast. Denn nach dem Rücktritt Horst Köhlers (CDU) fielen ihm als Bundesratspräsident die Aufgaben des Bundespräsidenten in Berlin zu. 30 Tage lang. Das höchste Amt stand ihm gut, fanden viele. „Das nehme ich als schöne Erfahrung mit. Aber mein Herzblut ist und bleibt Bremen“, resümierte er damals.