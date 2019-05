Umfrage zu Bremenwahl: CDU liegt vor SPD

Bremen Kurz vor der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU nach einer Umfrage weiter knapp vor der regierenden SPD. Nach dem ZDF-Politbarometer käme die CDU auf 26 Prozent und die SPD auf 24,5 Prozent, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde. Die Grünen hätten demnach ein Ergebnis von 18 Prozent, die Linke 12 Prozent, die AfD 8 Prozent, die FDP 5,5 Prozent und die Wählervereinigung Bürger in Wut 3 Prozent. Ähnliche Ergebnisse lieferte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die ARD, wie Radio Bremen mitteilte.

Die SPD stellt in Bremen seit über 70 Jahren den Regierungschef. Nach den Ergebnissen der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hätte die Koalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Als Zweierbündnis wäre eine große Koalition möglich. Im kleinsten Bundesland Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt.