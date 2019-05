Umfrage: CDU in Bremen knapp vorn

Bremen Rund zweieinhalb Wochen vor der Bremer Landtagswahl gibt es weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. In einer Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von Radio Bremen kommen die Christdemokraten auf 26 Prozent, die Sozialdemokraten auf 25 Prozent. Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 18 Prozent. Die Linke liegt bei zwölf Prozent, die AfD bei acht und die FDP bei sechs Prozent.

In Bremen wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt, parallel zur Europawahl. Der Stadtstaat ist das einzige Land, in dem die SPD seit 1945 ununterbrochen den Regierungschef stellt. Die derzeitige Koalition aus SPD und Grünen hätte nach der Umfrage keine Mehrheit mehr. Neben einer Großen Koalition wären Dreierbündnisse möglich.