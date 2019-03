Bremen Eigentlich ist von Wahlkampf in Bremen noch wenig zu spüren. Doch am Donnerstagabend blitzte er dann auf. Die Top-Kandidaten von SPD und CDU trafen erstmals im direkten Streitgespräch aufeinander. Amtsinhaber Carsten Sieling (SPD) und Herausforderer Carsten Meyer-Heder (CDU) schenkten sich zwei Stunden lang nichts. Der eine gab sich als erfahrener Regierungschef und Faktenchecker, der andere als frischer und angriffslustiger Herausforderer. 500 Gäste waren zur Premiere ins Maritim-Hotel gekommen. Sie erlebten einen Parforceritt durch alle Politikfelder und zwei Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Am 26. Mai haben die Bremer eine echte Wahl.

Sieling traute sich in die Höhle des Löwen, denn er folgte der Einladung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. „Ich glaube, ich habe noch nie vor so vielen CDU-Anhängern reden dürfen“, sagte er.

Meyer-Heder zeigte, dass er unverkrampfte Attacke kann. In Anzug, weißem Hemd ohne Krawatte und mit den Händen oft in der Hosentasche warf er Sieling in puncto Bildung „komplettes Politikversagen“ vor. Digitalisierung – Fehlanzeige. Infrastruktur – Investitionsstau. Wirtschaftspolitik – „viel Luft nach oben“. „Es ist einfach viel zu wenig passiert in letzten zwölf Jahren“, rief Meyer-Heder und bekam viel Applaus. Sein Fazit: „Einen Neuanfang für unser Land gibt es nur mit der Bremer CDU und mir als Bürgermeister.“

Sieling konterte die Anwürfe seines Kontrahenten. Die Arbeitslosigkeit sei nicht, wie Meyer-Heder sage, minimal gesunken, erinnerte Sieling: „In Bremerhaven lag sie 2005 bei 25 Prozent, heute sind es 12 Prozent.“ Auf das rote und das rot-grüne Konto verbuchte er den „Rekordausbau“ bei Kindergartenplätzen, die zusätzlichen 20 000 sozialversicherungspflichtigen Jobs seit 2015 und den Anstieg von Genehmigungen beim Wohnungsbau.

Nur bei der Koalitionsfrage werden beide etwas schmallippig, Sieling noch mehr als Meyer-Heder. In Anspielung auf den gemeinsamen Vornamen Carsten konnte sich der CDU-Kandidat eine „C&C“-Koalition nicht wirklich vorstellen. Dann schon eher Jamaika mit FDP und Grünen. Sieling hielt sich bedeckt. Darüber werde am Tag nach der Wahl gesprochen.