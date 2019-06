Bürgermeister ins Parlament gewählt

Bremen /Weyhe Der Wechsel des bisherigen (hauptamtlichen) Bürgermeisters von Weyhe (Kreis Diepholz), Andreas Bovenschulte, in die Bremische Bürgerschaft ist geklärt. Der Weyher Rat habe seiner Beurlaubung ohne Bezüge zugestimmt, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Bremen“, sagte Bovenschulte, der im Landtag für den Posten des Fraktionschefs kandidieren will. Die Beurlaubung wurde ihm zufolge mit Stimmen der CDU, Grüne und SPD beschlossen, die FDP enthielt sich.