Bremen Für die strategische Ausrichtung reichen zwei Worte. „Nordwesten.Weiterdenken“ wurde als neuer Slogan der Metropolregion Nordwest im vergangenen November vorgestellt. Jetzt soll der Leitgedanke als neuer Handlungsrahmen für die kommenden Jahre mit Leben befüllt werden.

Eine Filmreihe auf dem Online-Portal Youtube soll die Inhalte unterstreichen. Die Filme sollen künftig die Arbeitsinhalte der Metropolregion werbewirksam nach außen kommunizieren.

Projektförderungen

Mit rund 520 000 Euro aus dem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen fördert die Metropolregion Nordwest in diesem Jahr fünf Projekte. Fokus der Förderrunde 2018 liegt auf den Zukunftsfeldern Vernetzung, Elektromobilität und Digitalisierung.

„Die Bündelung vorhandener Kompetenzen und deren Übertrag und Multiplikation auf weitere Branchen und Kommunen ist eines der Kernanliegen bei der Verwendung der uns zur Verfügung stehenden Fördermittel“, bekräftigt Landrat Jörg Bensberg, 1. Vorsitzender der Metropolregion Nordwest. „Mit- und voneinander zu lernen und parallel Raum für Innovation und Weiterentwicklung zu geben, wird die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Region und auch die vereinseigene Arbeit prägen.“

Um den Dialog und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Agrarsystemtechnik weiter auszubauen und zu vertiefen, fördert die Metropolregion das Netzwerk AgritechNet Nordwest. Das neu initiierte Netzwerk wird als Impulsgeber für künftige Forschungsfelder in den Bereichen der Digitalisierung sowie der datentechnischen Vernetzung der Landwirtschaft wirken.

Elektromobilität

Um die Vernetzung regionaler Kompetenzen geht es auch im Projekt „Elektromobilität als Schlüssel zur Mobilität der Zukunft“, dessen Ziel die Nutzung sowie die Erhöhung der Akzeptanz von Elektromobilität ist. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden neben einem Kompetenzatlas unter anderem Pilotprojekte zur Anwendung von E-Fahrzeugen in Häfen, Flughäfen und Logistikzentren gestartet, an deren Ende sich die Beteiligten Antworten auf die Fragen nach der Mobilität in der Zukunft im Nordwesten versprechen.

Die Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben ist das Ziel des Projekts „Online-Verfahren Elterngeld, Kindergeld und Geburtsurkunden“. Von der Analyse des Ist-Zustands sowie der Definition des Soll-Zustands über technische Machbarkeitsprüfungen bis hin zu möglichen späteren Übertragungsformen auf die gesamte Metropolregion Nordwest werden im Zuge des Projekts ebenfalls notwendige gesetzliche Voraussetzungen bundeseinheitlich erarbeitet.

Eine zukunftsorientiertes Unternehmenskulturmanagement in den gesundheitswirtschaftlichen Unternehmen der Metropolregion Nordwest ist das Ziel des Projekts Global Mindset. Zunächst stehen die Entwicklung und Erprobung von Beratungs-, Bildungs- und Betreuungsangeboten im Fokus, besonders für Führungskräfte von Kliniken, Pflegedienstleistern, Arztpraxen und Unternehmen im Gesundheitstourismus sowie gastronomischen Betrieben. Später könnte eine Übertragung auf weitere Branchen folgen.