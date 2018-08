Zweikampf bei Bremer Grünen um Kandidatur

Bremen Die Bremer Grünen werden bis Mitte September entscheiden, ob Finanzsenatorin Karoline Linnert oder Fraktionschefin Maike Schaefer die Partei als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 führt. Die beiden Politikerinnen sind die Einzigen, die sich bis zum Ablauf einer Frist am Sonntag um 23.59 Uhr um den Posten beworben haben. Am Mittwochabend wollen sie sich den Parteimitgliedern vorstellen.

Die Grünen regieren in dem kleinsten Bundesland mit der SPD und stellen mit Linnert (59) auch die stellvertretende Regierungschefin in Bremen. Die Finanzsenatorin zählt zum sogenannten Spitzen-Trio, dem ebenfalls Schaefer (47) und zudem Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (51) angehören.

Dieses Team war vom Landesvorstand benannt und später auch von einem Landesparteitag bestätigt worden. Allerdings hatten einige Mitglieder an der Parteibasis das Vorgehen kritisiert und betont, dass damit keine Spitzenkandidatur oder gar der Listenplatz eins verbunden sein könne. Die Folge ist die Urwahl-Premiere bei den Bremer Grünen.