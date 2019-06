Bremen wurschtelt weiter

Betrifft: „Grüne für ein Linksbündnis – Wahl: CDU Bremen als stärkste Kraft ohne Mehrheit?“, Nachrichten, 6. Juni, sowie weitere Berichte

Der blasse und nicht erfolgreiche Carsten Sieling von der SPD will mit aller Gewalt an der Macht bleiben und möchte zukünftig mit rot-rot-grün regieren, um Bremen den definitiven Todesstoß zu versetzen. Er hat Zugeständnisse an die Grünen und diese sicherlich an die Kommunisten der Linkspartei gemacht. Was ich am ekelsten von Herrn Sieling finde ist seine Frechheit, nicht den Willen der Mehrheit zu respektieren, die letztendlich eine Ablösung der SPD durch die CDU wollte. Nun weiß man endgültig, was die SPD auch im Bund tun würde und ich hoffe, das Volk wird sich danach richten. Weder rot-rot-grün noch der braune Sumpf der AfD sind in der Lage, dieses Land vorwärts zu bringen und es bleibt zu hoffen, dass der Höhenflug der Grünen bald rückwärts geht, denn die Ergebnisse der Europa-Wahl waren zum Teil auch nur Protest. Und die CDU wäre sehr schlau, sich nicht mit aller Gewalt den Grünen anzubiedern und ihre Parolen nachzumachen, was aber – solange Frau Merkel etwas zu sagen hat – unwahrscheinlich ist, denn sie ist die beste Sozialdemokratin die es gibt. Und AKK ist schon jetzt bei Teilen der CDU nicht besonders beliebt. Übrigens will Frau Schaefer von den Grünen eine sozialere Politik durchsetzen; ich frage mich wovon sie das bezahlen will, wo doch Bremen schon jetzt pleite ist!

Thomas Kaiser

Rastede

•

In Bremen wird weitergewurstelt, wenn wegen der Linkslastigkeit der Grünen der Wählerwillen ignoriert wird. Postenschacher lässt grüßen!

Wilken Köhler senior

Bremen