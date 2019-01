FDP will „Gorch Fock“ ins Museum schicken

Bremerhaven Für den Fall, dass Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das marode Segelschulschiff der Marine, die „Gorch Fock“, ausmustern lässt, möchte die FDP den Großsegler künftig beim Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven für immer an die Kette legen. Die „Gorch Fock“ – so schlug am Donnerstag in der Seestadt der FDP-Stadtverordneter Hauke Hilz vor – könne als Museumsschiff im Alten Hafen die ebenfalls marode „Seute Deern“ ersetzen.

Hilz unterstrich, dass die in einem Bremerhavener Reparaturdock liegende „Gorch Fock“ für Deutschland von großem historischen Wert sei. „Sollte in Berlin die Entscheidung fallen, dass es keine Instandsetzung gibt, müssen wir vorbereitet sein.“