Bremerhaven Zwei große Linienbusse werben im Bremerhavener Stadtgebiet ab sofort für die Europa-Wahl am 26. Mai. Bei der offiziellen Inbetriebnahme auf dem Platz vor der Großen Kirche rief Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) im Beisein von Bremerhaven-Bus-Geschäftsführer Robert Haase und mehreren SPD-Funktionsträgern die Bevölkerung auf, möglichst zahlreich vom Wahlrecht zur Europawahl Gebrauch zu machen.

Grantz erklärte, er sei als Kind und Jugendlicher in einem einigen Europa aufgewachsen. Davon sei man gegenwärtig leider entfernt. „Rechtspopulisten dürfen in diesem Europa keine Mehrheit erlangen“, so Grantz.

Ähnlich äußerte sich die Bevollmächtigte der Stadt Bremen für Europa, Staatsrätin Ulrike Hiller (SPD).