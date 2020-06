Freikirchler infiziert

Bremerhaven /Oyten Mindestens 112 Menschen einer evangelischen Freikirche in Bremerhaven haben sich mit dem Coronavirus infiziert, betroffen sind auch Bürger im angrenzenden Kreis Cuxhaven.

Wie die Stadt Bremerhaven am Sonntag mitteilte, ist ein 75-jähriger Angehöriger der Kirchengemeinde am Donnerstag zu Hause an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Infektion des Mannes mit dem Virus Sars-Cov-2 war zuvor nicht bekannt und bestätigte sich erst bei einer nachträglichen Untersuchung.

Unterdessen wurden bei einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Oyten nach Angaben des Landkreises Verden am Wochenende mindestens 28 Infektionen festgestellt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen