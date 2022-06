Geplante AfD-Versammlung im Landkreis Oldenburg: Bündnis Buntes Brettorf kündigt Protest an

Brettorf /Hannover Gegen die geplante Delegiertenversammlung der AfD Niedersachsen in Brettorf formiert sich der Protest. Vor Ort gründete sich das „Bündnis Buntes Brettorf“ (BBB), das für den kommenden Sonnabend, 2. Juli, einen Demonstrationszug zum Veranstaltungslokal ankündigt. Auch auswärtige Gruppen planen Aktionen. Die Polizei ist nach Angaben einer Sprecherin auf einen Einsatz in Brettorf eingestellt, will aus taktischen Gründen aber keine Details nennen.

Unterdessen hat der AfD-Landesverband einen juristischen Erfolg erstritten: Das Verwaltungsgericht Hannover verpflichtete die Landeshauptstadt dazu, der Partei frühestmöglich an zwei Juli-Wochenenden die Niedersachsenhalle oder die Eilenriedehalle im Hannover Congress Centrum (HCC) für einen Landesparteitag zu überlassen. Das Risiko, dass es zu Gegenaktionen, Störungen oder Schäden kommen könne, müsse mit Blick auf die Meinungsfreiheit in Kauf genommen werden, heißt es in der Begründung. Bereits Mitte Juni hatte die AfD die Nutzung der Lüneburger Arena gerichtlich durchgesetzt, darauf dann aber verzichtet, weil dies nur für ein Wochenende möglich wäre.

Wegen der großen Zahl an Bewerbern zur Landtagswahl am 9. Oktober gehen die Organisatoren davon aus, dass für die Listenaufstellung zwei Wochenenden erforderlich sind. Die stünden nach dem Gerichtsbeschluss zwar in Hannover nun zur Verfügung, doch auch dort werde die Partei das Nutzungsrecht nicht wahrnehmen, sagte ihr Sprecher Frank Horns. Da binnen zwei Wochen noch ein Widerspruch der Stadt Hannover möglich wäre, könne es zeitlich knapp werden. Bis zum 1. August müssen die Wahlvorschläge beim Landeswahlleiter eingereicht werden. Deshalb bleibe es beim Tagungsort Brettorf.

Zu „einem friedlichen, aber unüberhörbaren Protest“ gegen die Versammlung ruft das „Bündnis Buntes Brettorf“ auf, ein Zusammenschluss Dötlinger Parteien, der Kirche sowie verschiedener Vereine und Organisationen. „Die Brettorfer und alle Dötlinger akzeptieren hier keinen Rechtsextremismus und Faschismus und lehnen das Gedankengut dieser Partei weit mehrheitlich ab“, erklärte Jens Heinefeld, Vorstandsmitglied der CDU Dötlingen und Initiator des Bündnisses. In allen Teilen der Gemeinde solle der Protest „fröhlich und bunt“ unterstützt werden, wünschte sich der Co-Organisator Thore Güldner, Vorsitzender der SPD Dötlingen und selber Kandidat für die Landtagswahl.

Das Bündnis erwartet rund 500 Teilnehmer zu der Demonstration, die am 2. Juli um 10 Uhr am Brettorfer Bahnhof beginnt. Bereits ab 7 Uhr will die „Antifaschistische Aktion Ostrhauderfehn, Kommando Simone Segouin,“ in Brettorf Präsenz zeigen. Sie habe eine Kundgebung angemeldet, teilte die Gruppe mit.