Großbrand in Bowlingcenter

Brome Bei einem Großbrand in Brome im Landkreis Gifhorn ist am Sonntag ein Bowlingcenter komplett zerstört worden. Das Feuer sei mitten in der Nacht aus ungeklärten Umständen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. In dem Gebäude hätten sich außerdem ein Restaurant, mehrere Kegelbahnen, ein Saal und ein Dorfgemeinschaftsraum befunden. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Gebäude bereits geschlossen. Die Polizei geht ersten Schätzungen nach von einem Schaden von mehr als einer Million Euro aus.