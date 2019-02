150 114 Flüchtlinge ohne Anspruch auf Asyl

Brüssel 150 114 – so viele Flüchtlinge ohne Asylanspruch kamen 2018 in die EU. Für den Chef der EU-Grenzschutz-Agentur Frontex, Fabrice Leggeri, ein klares Zeichen: „Was irreguläre Ankünfte betrifft, stehen wir gerade keiner brennenden Krise gegenüber“, sagte der 50-jährige Franzose am Mittwoch in Brüssel, wo er die Risiko-Analyse für das laufende Jahr vorstellte – und die geht von einer Zunahme aus.

Über 190 930 Zuwanderungen ohne Anspruch auf Asyl dürften es 2019 werden, prognostizieren die Experten der EU-Behörde, die ihren Sitz in Warschau hat. Rund 148 000 Rückführungen sollten möglich sein, ein Rückgang um fünf Prozent. Frontex selbst wird wohl weitere 13 700 Menschen in ihre Heimatländer bringen – drei Prozent weniger als im Vorjahr.

Hoffnungsvoll scheint jedoch, dass Leggeri mit der Festnahme von rund vier Prozent mehr Menschenhändlern (10 642) rechnet. Die Schmuggler weichen offenbar von der bisher sehr oft benutzten Route ab – sie verlief von Libyen aus nach Italien. Im Vorjahr waren es nur noch 23 000 Menschen, die ohne Aussicht auf Asyl dort ankamen. Das sind 80 Prozent weniger als noch 2017.