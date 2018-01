Brüssel Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die USA aufgefordert, trotz der umstrittenen Politik der iranischen Regierung an dem Atomabkommen mit dem Land festzuhalten. „Wir appellieren an die Vereinigten Staaten, mitzuhelfen, dass dieses Abkommen weiterlebt und mit noch mehr Leben erfüllt wird“, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel am Donnerstag nach einem europäischen Krisentreffen mit dem iranischen Außenminister Mohamed Dschawad Sarif in Brüssel. Bis diesen Freitag muss die US-Regierung entscheiden, ob die Sanktionen gegen den Iran, die im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt wurden, außer Kraft bleiben. Das Abkommen zeige, dass die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen mit diplomatischen Mitteln verhindert werden könne. Es gebe zu dem Abkommen keine Alternative, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian.

Das Atomabkommen stellt dem Iran eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen – inklusive des Abbaus von Sanktionen – in Aussicht. Im Gegenzug hat sich das Land verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA überwacht das Abkommen. Sie bescheinigt dem Iran, die Vereinbarungen einzuhalten.

US-Präsident Donald Trump stellt das Abkommen allerdings dennoch infrage und droht mit einem Ausstieg. Er begründet seine Position damit, dass der Iran nicht „Frieden und Stabilität in die Region“ bringe.

Die Europäer sehen die Rolle des Iran in der Region ebenso wie Trump sehr kritisch. Sie verweisen aber darauf, dass es darum in dem Abkommen nur indirekt gehe. Gabriel sagte nach dem EU-Treffen in Brüssel, der Iran habe sich bereiterklärt, mit den Europäern künftig auch über seine Rolle in Ländern wie Jemen, Syrien und Libanon zu sprechen.