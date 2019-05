Ausschreitungen nahe EU-Sitz

Brüssel Bei einer Demonstration gegen soziale Ungerechtigkeit in Brüssel hat es am Sonntag Ausschreitungen gegeben. Mehrere Hundert Menschen marschierten in gelben Warnwesten durch die Altstadt. Unter ihnen befanden sich auch schwarz gekleidete Personen, von denen offenbar Gebäude mit Gegenständen beworfen wurden. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Die Zusammenstöße fanden in der Nähe des EU-Hauptsitzes statt.