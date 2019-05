Brüssel /Berlin /Bremen /Oldenburger Land Rund 6,3 Millionen Bürger können an diesem Sonntag in Niedersachsen bei der Wahl zum Europa-Parlament ihre Stimme abgeben. 40 Parteien stellen sich zur Wahl. In 87 Gemeinden, Städten und Kreisen in Niedersachsen finden aber auch Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landratswahlen statt. Allein im Nordwesten werden die Landräte in den Kreisen Aurich, Emsland, Friesland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück neu gewählt.

In Wilhelmshaven wird in der Stichwahl die Entscheidung fallen, ob die SPD nach 2011 wieder einen Oberbürgermeister stellen kann. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SPD-Kandidaten Dr. Niels Weller und dem Einzelbewerber Carsten Feist wird erwartet.

Spannung herrscht auch im Nachbarbundesland Bremen, wo 482 000 Wahlberechtigte aufgerufen sind, das Parlament zu wählen. In Umfragen liegt die CDU mit Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder (26 Prozent) knapp vor der SPD mit Amtsinhaber Carsten Sieling (24,5). Die SPD, die seit 73 Jahren in der Hansestadt regiert, hat eine Große Koalition mit der CDU ausgeschlossen und präferiert ein rot/rot/grünes Bündnis.