Brüssel /Berlin /Oldenburg Sie sehen die Meinungsfreiheit und die Demokratie in Gefahr, manche sprechen sogar vom „Ende des Internets“: Die Gegner der geplanten Urheberrechtsreform in Europa wollen mit Dutzenden Demonstrationen in rund 20 Ländern die Richtlinie stoppen. Kundgebungen sind auch in Oldenburg (Start: 17.30 Uhr am Hauptbahnhof), Göttingen, Osnabrück und in der Landeshauptstadt Hannover geplant.

Seit mehr als drei Jahren liefern sich Befürworter und Kritiker des neuen Urheberrechts eine hitzige Meinungsschlacht. Die EU-Kommission und der Europäische Rat haben der Reform bereits zugestimmt, am Dienstag sind die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gefragt. Stimmen die 751 Parlamentarier der Reform mehrheitlich zu, wird die Richtlinie mit hoher Wahrscheinlichkeit geltendes Recht.

Umstritten sind besonders zwei Aspekte: In Artikel 11 soll ein Leistungsschutzrecht für Verleger eingeführt werden. Die Gemüter erregt aber besonders der Artikel 13 der geplanten Novelle, der in der aktuellen Version des Gesetzestextes nun der Artikel 17 ist. Er sieht nach Meinung der Kritiker indirekt den Einsatz von Upload-Filtern vor, mit denen Texte, Musik oder Bilder noch vor dem Hochladen auf eine Webseite automatisch geprüft und gegebenenfalls blockiert werden können.

Die Debatte zieht sich quer durch die Regierungskoalition – und spaltet auch die Internet-Nutzer. Am Freitag riefen rund 260 Verlage, Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und TV-Anbieter sowie Produktionsfirmen und Medienschaffende zur Unterstützung der Reform des Urheberrechts auf.