Brüssel /Den Haag Der Heilige Krieg war Männersache – bisher. Frauen, die sich der Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) anschlossen, hatten ihren Männern zu gehorchen, Besorgungen außerhalb des Hauses verhüllt möglichst zügig zu erledigen, kein Eis in der Öffentlichkeit zu essen und sich stattdessen zu Hause um die Kinder und den heimkehrenden Kämpfer zu kümmern. Vor allem aber: Sie sollten „ihren Söhnen die Liebe zum Heiligen Krieg und zum Opfer“ beibringen.

Doch das Bild wandelt sich, heißt es in einer Studie des Instituts für Terrorismusforschung, das zur Europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag gehört. Sie wurde am Freitag in der niederländischen Stadt vorgestellt. Von einem „islamistischen Feminismus“ ist da die Rede. In der IS-Propaganda würden zunehmend Frauen ins Visier genommen.

Die waren zwar schon früher im Kalifat gefragt – vor allem im Bereich der Polizei, als Ärztinnen und Lehrerinnen. Doch nun komme eine neue Aufgabe hinzu, heißt es in dem Dokument mit dem Titel „Frauen in der Propaganda des Islamischen Staates“: Sie sollen auch kämpfen. Für Europa, wo Terroristinnen in vielen Ländern blutige Anschläge ausgeführt haben, mag das nichts Neues sein, für die IS schon. Man brauche die Frauen für die „Wiederbelebung des Kalifats“, hieß es in Den Haag. Oder anders gesagt: Dem IS gehen die Kämpfer aus, jetzt werden Frauen als Attentäter umworben.