Brüssel /Elsfleth Am sechsten Jahrestag des schweren Bootsunglücks von Lampedusa hat „Sea-Watch 3“-Kapitänin Carola Rackete die europäische Politik gegenüber Bootsflüchtlingen kritisiert. Es brauche einen Systemwandel, sagte die Deutsche am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel. Am wichtigsten sei die Schaffung sicherer und legaler Wege nach Europa, erklärte die Kapitänin, die in Elsfleth studiert hatte, in der Anhörung zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Bei einem schweren Bootsunglück nahe der italienischen Insel Lampedusa waren am 3. Oktober 2013 mehr als 360 Flüchtlinge ums Leben gekommen.

Auch die Dublin-Regeln zur Verteilung von Asylsuchenden müssten reformiert werden, forderte Rackete. Eine temporäres Umverteilungssystem, das eher auf Rückführungen als Willkommen setze, sei keine realistische Lösung. Rackete hatte zuvor ihre Odyssee mit der „Sea-Watch 3“ geschildert, als Italien im Sommer dem Rettungsschiff mit Flüchtlingen an Bord 17 Tage lang die Anlandung verweigerte. Gegen Ende sei die Situation an Bord unhaltbar geworden, es seien „Selbstmord-Wachen“ aufgestellt worden, um Suizide zu verhindern, sagte Rackete.