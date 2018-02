Brüssel Die EU muss entscheiden, wie viel Geld sie im kommenden Jahrzehnt ausgeben will. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel werden die Staats- und Regierungschefs an diesem Freitag erstmals Argumente und Standpunkte austauschen. Heftiger Streit ist programmiert.

Warum ist die

Finanzplanung so wichtig ?

Mit dem sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) werden jeweils für sieben Jahre die Höhe der Einnahmen und Ausgaben der EU verbindlich festgelegt. Das heißt: Die Mitgliedstaaten müssen sich grundsätzlich bereits jetzt darüber einig werden, wofür die EU im kommenden Jahrzehnt wie viel Geld ausgeben soll. Die Entscheidung muss am Ende einstimmig fallen. Der aktuelle MFR, der noch bis Ende 2020 läuft, hat einen Umfang von rund 1000 Milliarden Euro.

Wieso dürfte es

Streit geben ?

Die Interessen der Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Länder wie Frankreich wollen zum Beispiel viel Geld dafür ausgeben, eine funktionierende Landwirtschaft in der EU zu erhalten. Andere rufen vor allem nach Forschungsförderung oder einem stärkeren gemeinsamen Außengrenzschutz zur Abwehr illegaler Migration. Vor allem die mitteleuropäischen Staaten wollen nicht die für sie so wichtigen EU-Hilfsmittel für strukturschwache Regionen verlieren.

Kann nicht wie bisher

weitergemacht werden ?

Nein. Durch den von Großbritannien geplanten EU-Austritt werden im Gemeinschaftshaushalt jährlich zwischen 12 und 14 Milliarden Euro fehlen, denn das Land hat mehr eingezahlt als wieder herausbekommen. Dieses Geld muss eingespart oder von den verbleibenden 27 EU-Staaten aufgebracht werden.

Wie geht Deutschland

in die Verhandlungen ?

Eine künftige Große Koalition wäre grundsätzlich zu höheren Beiträgen zum EU-Haushalt bereit. Das haben Union und SPD vereinbart, unter dem Vorbehalt, dass die EU sich auf „Aufgaben der Zukunft mit europäischem Mehrwert“ konzentrieren müsse.

Um wie viel Geld geht es bei den Verhandlungen ?

Polen ist mit 104,92 Milliarden Euro zwischen 2014 und 2020 der größte Bezieher von Strukturgeldern in der EU. Tschechien rangiert mit 32,38 Milliarden Euro im oberen Mittelfeld, vor Ungarn mit 29,65 Milliarden Euro. Die Slowakei bekommt 19,56 Milliarden Euro.

Wer profitiert in Deutschland von EU-Zahlungen ?

Am meisten profitieren derzeit strukturschwache Regionen, vor allem in Ostdeutschland und Niedersachsen. Sie erhalten aus dem laufenden MFR rund 19,2 Milliarden Euro. Die deutschen Landwirte bekommen etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr an direkten Hilfen. Hinzu kommen Mittel aus der Forschungsförderung.

Wie geht es nach dem Gipfeltreffen weiter ?

Nach der Debatte der Staats- und Regierungschefs ist es an EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, einen ersten detaillierten Vorschlag für den künftigen Finanzrahmen vorzulegen. Als Datum dafür visiert der deutsche CDU-Politiker den 2. Mai an. Danach werden die Diskussionen vermutlich erst richtig an Fahrt aufnehmen. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich zuletzt skeptisch, dass es vor 2020 eine Einigung geben kann.