EU-Geld in Massen zweckentfremdet

Brüssel EU-Ermittler haben im vergangenen Jahr die missbräuchliche Nutzung von 371 Millionen Euro an EU-Geldern angeprangert. Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, den die EU-Antibetrugsbehörde Olaf in Brüssel vorlegte. Ein größerer Fall aus dem vergangenen Jahr dreht sich um den Missbrauch von EU-Geld bei der Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden in Italien. Zum Teil hätten Flüchtlinge und Migranten in ihren Unterkünften zu wenig Mahlzeiten und abgelaufene Lebensmittel bekommen, heißt es in dem Bericht.