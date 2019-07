Brüssel Mit einem heftigen Streit zwischen den Parteienfamilien hat am gestrigen Sonntagabend in Brüssel ein Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs begonnen, das eine Lösung der Krise um die künftige Führung der Union bringen sollte.

Auslöser war ein Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk, dem Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des G20-Gipfels in Osaka offenbar bereits zugestimmt hatte. Dieser Vorschlag sah vor, dass die Christdemokraten ihren Spitzenkandidaten bei der Europawahl, Manfred Weber, fallenlassen und stattdessen einen Sozialdemokraten als neuen Kommissionspräsidenten mittragen. Weber, so war zuvor durchgesickert, wollte man den EU-Abgeordneten als neuen Präsidenten des Parlamentes empfehlen.

Gegen diesen Beschluss gab es im Laufe des Abends heftigen Widerstand aus Merkels eigenen Reihen. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán bezeichnete es als „Demütigung“, dass die Christdemokraten den Vertreter einer anderen Partei zum Kommissionspräsidenten wählen sollten. Bojko Borissov, Regierungschef aus Bulgarien, betonte ebenfalls, die Europäische Volkspartei (EVP), stehe „konsequent“ hinter Weber. Mitarbeiter des CSU-Politiker streuten am Abend den Hinweis, Weber werde „ganz sicher nicht“ neuer Parlamentspräsident.

Widerstand gab es allerdings auch gegen die Wahl des Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, den Niederländer Frans Timmermans, bisher Vizepräsident der EU-Kommission. Vor allem die Vertreter der vier Ost-Mitgliedstaaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn lehnten eine Beförderung des früheren niederländischen Außenministers strikt ab.

Der Niederländer hatte gegen einige dieser Regierungen Verfahren wegen Demokratiedefiziten und Verstößen gegen die Rechtstaatlichkeit eröffnet. Auch der italienische Premier Guiseppe Conte lehne Timmermans strikt ab, hieß es. „Da reichen noch zwei zusätzliche Enthaltungen und schon ist Timmermans gescheitert“, sagte ein ranghoher EU-Diplomat gegenüber unserer Zeitung. Vor diesem Hintergrund galt zu Beginn der Beratungen am Sonntagabend die populäre EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager weiter als mögliche Kompromisskandidaten für den Chefsessel der mächtigsten Behörde der Gemeinschaft. Sie gehörte zu einem Führungsteam der Liberalen bei der Europawahl.

Damit war schnell klar: Keiner der Spitzenkandidaten, mit denen die großen Parteienfamilien in die Europawahl gegangen waren, schien die notwendige Mehrheit (21 Stimmen) im Kreis der Staatenlenker erreichen zu können.