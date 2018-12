Brüssel Selten stieß ein Steuervorhaben der Brüsseler EU-Kommission auf so viel spontane Zustimmung. Das war im Februar, als die EU-Kommission ihren Vorschlag für eine Digitalsteuer präsentierte. Der Ausgangspunkt: Google, Facebook und Amazon machen milliardenschwere Gewinne in Europa, zahlen aber kaum Abgaben. Denn die Firmen betreiben ihr Geschäft ohne Betriebsstätte, die man besteuern könnte, von Standorten außerhalb der EU. „Unsere Vorschriften aus der Vor-Internet-Ära erlauben es Mitgliedstaaten nicht, in Europa tätige Digitalunternehmen zu besteuern“, sagte der Währungskommissar Pierre Moscovici damals, als die Verwaltung die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgriff. Am Dienstag treffen die Finanzminister der EU zusammen. Sie werden die Abgabe wohl verschieben.

Dabei klang das Vorhaben durchaus nachvollziehbar: Zu Anfang hatte Brüssel vorgeschlagen, dass Konzerne, die mehr als 750 Millionen Euro Umsatz machen und davon wenigstens 50 Millionen mit Online-Geschäften verdienen, künftig drei Prozent Umsatzsteuer abführen sollten. Im nächsten Schritt sollten die Firmen dann auch zur Körperschaftssteuer herangezogen werden. Viel Lob, bis die Experten Fragen stellten: Was ist ein Digitalunternehmen? Amazon dürfte unter die Definition fallen – aber ab wann ein Konzern wie beispielsweise Mediamarkt einbezogen werden müsste, blieb offen. Abgesehen davon konnten sich die EU-Finanzminister, die eine solche Abgabe einstimmig beschließen müssten, nie einigen. Mindestens sieben Länder signalisierten, nicht zuzustimmen.

Nun dürfte sich am Dienstag wohl ein Kompromiss durchsetzen, den auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz mittragen würde: Die EU verschiebt das Projekt erst einmal ins nächste Jahr. Dann wird ein Vorschlag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) für eine globale Digitalsteuer erwartet. Da in diesem Gremium die USA vertreten sind, rechnet niemand mit einer brauchbaren Initiative.