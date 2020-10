EU startet rechtliche Schritte gegen London

Brüssel Im Brexit-Streit leitet die Europäische Union rechtliche Schritte gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags ein. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstag in Brüssel an. Hintergrund ist das britische Binnenmarktgesetz, das am Dienstag vom Unterhaus beschlossen wurde und das Teile des bereits gültigen Austrittsvertrags aushebeln soll.

Die EU-Kommission hatte der britischen Regierung ein Ultimatum bis Mittwoch gesetzt, die umstrittenen Klauseln des Gesetzes zurückzunehmen. Da dies nicht geschah, verschickte die Brüsseler Behörde nun eine offizielle Anzeige nach London, dass sie eine Verletzung des Vertrags sieht. Von der Leyen gab der britischen Regierung einen Monat zur Stellungnahme.

Mit dem Ende 2019 unterzeichneten Vertrag trat Großbritannien zum 31. Januar aus der EU aus. Er schrieb eine „weiche Grenze“ zwischen Irland und Nordirland fest, was die Zollgrenze im Vereinigten Königreich zwischen Nordirland und Großbritannien verschob. Das will die britische Regierung mit einem Binnenmarktgesetz ändern.