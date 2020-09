Eu Will 55 Prozent Weniger Co2-emission: Traumschiffe sind bald keine Dampfer mehr

Brüssel Frans Timmermans ist Vizepräsident der Europäischen Kommission und als solcher für den Green Deal zuständig. Aber der 59-jährige Niederländer darf sich seit wenigen Wochen auch Großvater nennen. „Der Anblick des kleinen Menschen hat in mir die Frage ausgelöst: Welche Welt werden wir dir hinterlassen?“, erzählte er am Donnerstag.

Vielleicht fiel seine Vision einer Gemeinschaft, die bis zum Jahr 2030 ihre CO2-Emissionen um nicht weniger als 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren will, deshalb so persönlich aus. „Wir müssen jetzt handeln – das sind wir unseren Kindern und Enkelkindern schuldig.“

Hin und her gerechnet

Monatelang hatten die Experten seines Hauses hin und her gerechnet, ob ein derart weitreichender Umschwung in Wirtschaft und Gesellschaft, wie er mit dem Green Deal geplant ist, überhaupt möglich sein würde. Timmermans stellte die ersten Grundzüge am Donnerstag vor und bilanzierte: „Es geht. Es wird viel bringen.“

Durch den Abschied von fossilen Brennstoffen werde die Luftverschmutzung bis 2030 (im Vergleich zu 2015) um 60 Prozent zurückgehen. In der Folge müssten die gesetzlichen Versicherer 110 Milliarden Euro weniger aufbringen, um die Behandlung von Krankheiten der Atemwege zu finanzieren.

Flugzeuge und Schiffe sollen in den Emissionshandel einbezogen werden, was beispielsweise dazu führt, dass alle „Pötte“ mit mehr als 5000 Bruttoregister-Tonnen, die Europas Häfen nutzen, ab 2022 für ihre Abgase zahlen müssen – ob Container-Riesen oder Kreuzfahrt-Dampfer. Wer dann mit einem der Traumschiffe von Europa aus auf große Fahrt geht, wird wohl mit höheren Preisen zu rechnen haben. Denn eine schnelle Umrüstung ist in so kurzer Zeit kaum möglich.

Zusätzlich wird der Emissionshandel erweitert, damit auch Gebäude sowie Straßenverkehr abgedeckt sind. CO2-arme Heizungsanlagen werden gebraucht. Bei den Pkw sollen neben strikteren Grenzwerten und mehr Elektro-Fahrzeugen moderne Kraftstoffe zum Einsatz kommen, die bis in neun Jahren einen Anteil von 24 Prozent am Gesamtverbrauch ausmachen.

Ein paar Prozente fehlen

Trotzdem steht die Kommission erst am Anfang der Arbeit. Denn die nun angedachten Maßnahmen führen zu einer Reduzierung der Emissionen um lediglich 45 Prozent. Weitere zwei Prozentpunkte bringen geänderte Vorschriften für die Wald- und Flächennutzung, damit der Agrar- und Forstbereich zusätzliches CO2 binden kann. Somit bleiben noch immer gut acht Prozentpunkte, die bis zum Erreichen des 55-Prozent-Ziels fehlen. Die muss man, gab Timmermans zu, noch irgendwo herholen.