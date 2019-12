Brüssel Für Olaf Scholz war es keine gute Woche. Am vergangenen Samstag scheiterte er mit seinen Ambitionen, von der Parteibasis zum neuen Co-Parteichef gewählt zu werden. Am Donnerstag wurde der Bundesfinanzminister dann von seinen Amtskollegen der Eurogruppe gestoppt.

Denn die sogenannte Bankenunion bleibt vorerst unvollendet. Die letzte Säule, die geplante europäische Einlagensicherung (Edis), wurde auf Jahre hinaus verschoben. Scholz dürfte das geahnt haben. Bei der Sitzung in der Nacht zum Donnerstag habe er sich an der Diskussion schon nicht mehr beteiligt, berichteten Beobachter. Die „Neue Zürcher Zeitung“ bezeichnete das Scheitern als „krachend“. Die „Financial Times“ nannte Scholz „eine lahme Ente“.

Dabei hatte der SPD-Politiker erst vor wenigen Wochen und voller Optimismus ein Papier aus dem Hut gezaubert, um die bis dahin herrschende Blockade Deutschlands zu durchbrechen. Sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) hatte eine strikte Linie der Ablehnung beibehalten und eine gemeinsame Haftung in der Euro-Zone für marode Banken erst dann für möglich erklärt, wenn die Geldinstitute in den Mitgliedstaaten ihre Risiken abgebaut hätten.

Nun versuchte es Scholz mit einem – in der Koalition allerdings nicht abgestimmten – Kompromiss: Sollte die Einlagensicherung in einem Mitgliedstaat in einer Bankenkrise nicht greifen, wollte der Bundesfinanzminister Leistungen aus einem europäischen Topf auszahlen – aber nur als Darlehen. Voraussetzung dafür sollte sein, dass die Geldhäuser zuvor aufgekaufte Staatsanleihen mit Eigenkapital absichern.

Diese Vorbedingung wurde nun vor allem von dem italienischen Finanzminister Paolo Gentiloni und seinem griechischen Amtskollegen zurückgewiesen. Das erscheint sogar nachvollziehbar: Der Umfang der faulen Papiere in den Bilanzen der Banken im Süden ist so enorm, dass eine Absicherung à la Scholz die Institute überfordern würde.