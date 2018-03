Härtere Bandagen bei EU-Visa

Brüssel Die Visumvergabe an Reisende aus Drittstaaten soll in der EU künftig an die Zusammenarbeit des jeweiligen Landes bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber geknüpft werden. Menschen aus nicht kooperativen Staaten könnten künftig länger auf ihr Visum warten und mehr dafür bezahlen müssen, heißt es in einem am Mittwoch in Brüssel vorgestellten Vorschlag der EU-Kommission. Der Plan sieht vor, dass die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten regelmäßig bewertet wird und die Visumvergabe gegebenenfalls eingeschränkt wird.

Grundsätzlich soll die Visumvergabe „einfacher und schneller“, aber teurer werden, wie EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch sagte. Legal Reisende sollten ihre Anträge schon sechs Monate vor Reiseantritt stellen können, Mitgliedstaaten müssten innerhalb von maximal zehn Tagen entscheiden.