Horst Seehofer hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. „Die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken einerseits und die Bekämpfung skrupelloser Schlepper andererseits, beides gehört zum Wertefundament Europas“, sagte der Bundesinnenminister, bevor er am Dienstag in Luxemburg mit seinen Amtskollegen aus der EU zusammentraf.

Wichtigstes Thema: Mehr Unterstützung für den Plan Deutschlands, Frankreichs, Maltas und Italiens zu finden, im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettete Flüchtlinge unbürokratisch auf möglichst viele Mitgliedstaaten aufzuteilen. Zwölf bis 14 sollten es schon sein, hatte es geheißen, als die vier Minister auf Malta zusammengekommen waren. „Wenigstens die Hälfte müsste mitmachen“, sagte Luxemburgs Migrationsminister Jean Asselborn.

Am Ende blieb ein enttäuschendes Ergebnis: Neben den vier gab es eine Zusage aus Luxemburg sowie positive Signale aus Finnland, Litauen und Portugal. Die Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn lehnten ebenso ab wie Österreich, das mit seiner Argumentation, man könne sich nicht nur auf die „zentrale Mittelmeerroute“ konzentrieren, sondern müsse „alle Grenzen Europas“ beachten, einen Großteil der Innenminister hinter sich versammelte. Dabei hatte Seehofer noch vor dem Treffen betont, er sei „ziemlich sicher, dass viele Staaten ihre Sympathien mit so einer Lösung äußern werden“. Die Bedenken, auch die in der eigenen Unionsfraktion in Berlin, könne er nicht verstehen. Seehofer weiter: „Es wird so viel schräg diskutiert, wie ich das selten in meiner politischen Laufbahn erlebt habe.“ Immerhin habe Deutschland, das ein Viertel der Flüchtlinge von den Rettungsschiffen übernehmen will, in den vergangenen 14 Monaten lediglich 225 Menschen aufgenommen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat das Ergebnis des Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg kritisiert: „Es ist nicht nur beschämend, sondern schlichtweg skandalös, dass sich die EU-Innenminister nicht auf eine geregelte Aufnahme von Bootsflüchtlingen einigen können“, erklärte er gegenüber unserer Berliner Redaktion. Der SPD-Politiker forderte Sanktionen für jene Staaten, die sich nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen würden. „Wenn alles gute Zureden nicht weiterhilft, müssen wir den Druck auf die Länder verstärken, die sich schlichtweg weigern, Flüchtlinge aufzunehmen.

Das könnte etwa über Sanktionen bei der Verteilung von EU-Mitteln geschehen“, sagte Pistorius. „Es geht hier um Menschenleben“, erklärte der SPD-Politiker. Der Vorstoß von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei gut gewesen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, um eine verlässliche europäische Lösung zu finden, lobte Pistorius. Pistorius sprach sich dafür aus, dass Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten bei der Rettung von Bootsflüchtlingen vorangehen sollten.