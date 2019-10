Brüssel /Hannover Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat das Ergebnis des Treffens der EU-Innenminister in Luxemburg kritisiert: „Es ist nicht nur beschämend, sondern schlichtweg skandalös, dass sich die EU-Innenminister nicht auf eine geregelte Aufnahme von Bootsflüchtlingen einigen können“, erklärte er am Dienstag gegenüber unserer Berliner Redaktion. Der SPD-Politiker forderte Sanktionen für jene Staaten, die sich nicht an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen würden. „Wenn alles gute Zureden nicht weiterhilft, müssen wir den Druck auf die Länder verstärken, die sich schlichtweg weigern, Flüchtlinge aufzunehmen. Das könnte etwa über Sanktionen bei der Verteilung von EU-Mitteln geschehen“, sagte Pistorius. „Es geht hier um Menschenleben“, erklärte der SPD-Politiker. Der Vorstoß von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei gut gewesen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen, um eine verlässliche europäische Lösung zu finden, lobte Pistorius. „Aber leider war er erfolglos“, erklärte er. Pistorius sprach sich dafür aus, dass Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten bei der Rettung von Bootsflüchtlingen vorangehen sollten. „Dann brauchen wir eben eine Koalition der Willigen, die verantwortungsbewusst agiert. Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten ist daher jetzt leider notwendig“, sagte der SPD-Politiker. Deutschland habe wie Frankreich, Italien, Portugal, Malta und andere seine Bereitschaft erklärt und müsse hier weiter klar vorangehen. „Das ist keine Frage des Könnens, sondern des Wollens und angesichts der niedrigen Zahl von Flüchtlingen, die über diesen Weg kommt, ein geringes Problem und alles andere als eine Überforderung“, erklärte der niedersächsische Innenminister. Leider hätten sich die anderen EU-Mitgliedsstaaten wieder einmal ihrer Verantwortung entzogen, die sich aus den gemeinsamen europäischen Werten ergebe, kritisierte er.