Brüssel Die EU-Kommission hat den Druck auf das überschuldete Italien am Mittwoch drastisch erhöht. „Mit dem, was die italienische Regierung auf den Tisch gelegt hat, sehen wir die Gefahr, dass das Land in die Instabilität schlafwandelt“, sagte der für den Euro zuständige Vizepräsident der Behörde, Valdis Dombrowskis. Er empfahl zugleich, gegen Rom ein Defizitverfahren einzuleiten. Doch dazu ist noch die Zustimmung der Finanzminister des Euro-Raums nötig. Im Dezember könnten sie entscheiden. Es ist ein hartes Vorgehen, das die Kommission nun vorschlägt, nachdem sich die rechtspopulistische Koalition am Tiber bisher nicht bereit gezeigt hat, ihre Pläne für das nächste Jahr zu ändern.

Die Bewertung aus Brüssel spricht eine eindeutige Sprache: Der öffentliche Schuldenstand lag 2017 bei 131,2 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung – erlaubt sind 60 Prozent. Dies entspricht einer Schuldenlast für jeden italienischen Bürger von 37 000 Euro – nach Griechenland der höchste Wert in der Euro-Zone. Hinzu komme, dass der Entwurf der italienischen Regierung „erhebliche Mängel“ gegenüber den EU-Vorgaben aufweise, da die Neuverschuldung nicht – wie vereinbart – bei höchstens 0,8 Prozentpunkten, sondern auf 2,4 Prozentpunkte angehoben werden soll.

Damit nicht genug. Brüssel kreidet Rom an, „in der Vergangenheit vorgenommene wachstumsfördernde Strukturreformen, insbesondere die Rentenreform, in erheblichem Maße zurückzunehmen“. Außerdem seien die geplanten Mehrausgaben – eine Grundsicherung, ein niedrigeres Renteneintrittsalter sowie Steuererleichterungen – eine „erhebliche Abweichung“ von den bisher besprochenen Maßnahmen zum Abbau des Defizits.

An diesem Donnerstag will Ministerpräsident Giuseppe Conte bei einem Treffen mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel noch einmal um Verständnis für sein haushaltspolitisches Vorgehen werben. Mit einem Entgegenkommen sei nicht zu rechnen, hieß es. Schließlich hatte Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Brüsseler Position angekündigt, man werde „Kurs halten“.