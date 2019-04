Brüssel In der EU gibt es 86 verschiedene Versionen von Personalausweisen und 181 Arten von Aufenthaltsdokumenten. 80 Millionen EU-Bürger sind im Besitz einer Identitäts-Karte (ID), die nicht maschinell lesbar ist. Die Sicherheitsbehörden haben lange Korrekturen gefordert. An diesem Donnerstag will das Europäische Parlament neue Personalausweise beschließen, die biometrische Merkmale enthalten.

Wie sehen die

neuen Ausweise aus ?

Alle Ausweise der EU-Staaten sollen künftig im Kreditkartenformat ausgestellt werden, wie dies in Deutschland bereits seit 2010 der Fall ist. Neu hinzu kommt eine Europäische Flagge auf der Vorderseite. Außerdem wird ein Feld eingeführt, das maschinenlesbar ist. Es enthält neben dem digitalisierten Bild des Inhabers auch einen RFID-Chip, auf dem zwei Fingerabdrücke gespeichert werden. Dies ist in der EU bisher nur bei Reisepässen Pflicht.

Wer darf diese Daten auslesen ?

Neben der Polizei sollen nur der Zoll, die Steuerfahndung und die Meldebehörden das Recht haben, diese Informationen lesen zu können.

Was passiert mit den Angaben, die ich für einen neuen Ausweis abgebe ?

Die Meldebehörden werden verpflichtet, alle biometrischen Daten „hochsicher“ zu verwahren und spätestens 90 Tage nach Ausgabe der Dokumente zu löschen. Allerdings lässt der Artikel 10 der geplanten EU-Regelung eine Hintertür. Demnach können die Mitgliedstaaten selbst bestimmen, ob sie diese biometrischen Daten auch für andere, nicht näher ausgeführte Zwecke nutzen wollen. Einzige Bedingung ist, dass dies im Einklang mit den allgemeinen Normen des EU-Rechts steht.

Müssen die Ausweisehäufiger erneuert werden ?

Die Karten sollen weiter eine Gültigkeit von zehn Jahren haben. Es gibt zwei Ausnahmen: Ausweise für Kinder, die ebenfalls mit Fingerabdrücken versehen werden müssen, gelten fünf Jahre. Für ältere Bürger ab 70 Jahren gelten längere Übergangsfristen.

Ist ein sofortiger

Umtausch erforderlich ?

Nein, das ist nicht nötig. Die bisherigen ID-Karten verlieren erst nach zehn Jahren ihre Gültigkeit.

Sind die Angaben wirklichsicher und geschützt ?

Die EU verlangt einen hohen Standard beim Schutz vor Missbrauch. Kritiker sprechen indes von einer „erkennungsdienstlichen Behandlung der gesamten Bevölkerung“. In Belgien läuft gerade ein Prozess, bei dem sich Bürger gegen die Speicherung der Fingerabdrücke wehren wollen. Beim Chaos Computer Clubs heißt es, Fingerabdrücke seien ohnehin nicht sicher.

Ab wann werden neueAusweise ausgegeben ?

Wenn das EU-Parlament heute zustimmt, müssen die Mitgliedstaaten die neuen Karten innerhalb von zwei Jahren in Verkehr bringen. In Deutschland sollen sie angeblich ab Ende 2020 eingeführt werden.