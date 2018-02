Illegale Migration in EU ging zurück

Brüssel Die Zahl der illegalen Einreisen in die EU ist laut Grenzschutzagentur Frontex stark gesunken. Sie lag 2017 bei rund 204 700 gegenüber rund 511 000 im Vorjahr und 1,8 Millionen im Rekordjahr 2015, geht aus einem am Dienstag in Brüssel von Frontex-Chef Fabrice Leggeri vorgestellten Bericht hervor. Insbesondere auf der östlichen Mittelmeerroute von der Türkei nach Griechenland, aber auch auf der zentralen Route von Libyen nach Italien gingen die Zahlen zurück. Die Agentur verzeichnet jedoch eine zunehmende Migration über das westliche Mittelmeer nach Spanien.