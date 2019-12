Brüssel /Im Nordwesten Um die Flut von Einweg-Plastikflaschen einzudämmen, soll es in Deutschland und den übrigen EU-Ländern nach EU-Plänen künftig mehr öffentliche Wasserspender geben. Im Nordwesten verfolgt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ähnliche Ziele.

So versucht der Verband seit Anfang des Jahres, mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen zu bauen. 50 sind es nun insgesamt geworden, damit erreichte der OOWV sein selbstgesetztes Ziel. 25 stehen in Schulen, die andere Hälfte in öffentlichen Einrichtungen.

Im kommenden Jahr sollen 30 weitere hinzukommen, erklärte Melena Hillje aus der OOWV-Pressestelle. Die Wasserversorger in Deutschland betonen, dass Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel sei und bei Verbrauchern hohes Vertrauen genieße.

EU-weit soll es zudem üblicher werden, in Restaurants kostenlos oder gegen geringe Gebühr Leitungswasser zu bekommen. Die Pläne gehören zu einer Reform der Trinkwasser-Richtlinie von 1998, auf die sich nach Angaben der Grünen-Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten in der Nacht zum Donnerstag geeinigt haben. Angepasst werden sollen auch Grenzwerte für Schadstoffe, sagte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold. Demnach wurde beispielsweise der Grenzwert für Blei auf fünf Mikrogramm pro Liter halbiert.

Der Kompromiss der Unterhändler muss allerdings noch von den EU-Staaten und vom Europaparlament bestätigt werden. Im Frühjahr 2022 könnten die Vorschriften dann gültig werden.