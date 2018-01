Brüssel Als Reaktion auf die pro-israelische Politik von US-Präsident Donald Trump wird in der EU der Start von Verhandlungen über ein neues Partnerschaftsabkommen mit den Palästinensern erwogen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen soll über das Thema am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel gesprochen werden. Dabei wird als Gast auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas erwartet.

Die EU hatte wiederholt scharfe Kritik an der Entscheidung der USA geübt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Sie sieht die Gefahr, dass dadurch Israel noch weniger Anreiz hat, Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung aufzunehmen.