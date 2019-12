Brüssel Sie gehören auf nahezu jeden Weihnachtsteller: Zitrusfrüchte wie Mandarinen und Orangen. Wie lange noch? An diesem Donnerstag und Freitag beraten die Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel, ob es bei dem fruchtigen Vergnügen bleiben kann. Denn offenbar kommt ein Großteil der Produkte mit Rückständen eines Insektizids daher, das von Fachleuten als hochgefährlich eingestuft wird: Chlorpyrifos.

Das Gift ist in Deutschland verboten, in vielen südlichen Ländern wie Spanien, Griechenland, Italien und Portugal nutzen Landwirte den Stoff allerdings, um Insekten von den Früchten fernzuhalten. Ein Großteil der Mandarinen, Grapefruit und Orangen landet auf deutschen Weihnachtstellern. Inzwischen kursieren Untersuchungen von 2017, denen zufolge jede dritte Grapefruit und jede vierte Mandarine, die hierzulande im Supermarkt liegen, mit Rückständen belastet ist.

Chlorpyrifos wurde 2005 in der EU zugelassen. 2011 gab es erste Warnungen von US-Wissenschaftlern, die von Schäden am Gehirn von Kindern im Mutterleib sprachen. Bis dahin gab es nur die Erhebungen, die die Hersteller selbst zur Prüfung vorgelegt und darin kein Risiko erwähnt hatten. Erst 2018, also viele Jahre später, forderte der schwedische Wissenschaftler Axel Mie die Rohdaten dieser industriefinanzierten Erhebungen an. „Die Daten zeigten, dass schon bei der kleinsten Menge von Chlorpyrifos Hinweise vorliegen, dass das Gehirn verändert ist“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“.

Im vergangenen Sommer schaltete sich auch die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im italienischen Parma ein und sprach sich für ein vorläufiges Verbot der Substanz aus. Seitdem laufen die Hersteller in Brüssel Sturm. Auch der europäische Agrarverband reagierte bisher eher zurückhaltend. Man habe „leider bis heute keine vergleichbare Alternative“, um Pflanzenschutz zu gewährleisten, heißt es.

Unklar ist, wie sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten nun verhalten wird. Deutschland besteht auf einer Ausweitung des Verbots. Allerdings ist für einen sofortigen Anwendungsstopp eine Mehrheit von 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, nötig. Das wären 15 von 28 Ländern. Zumindest aus dem Süden der EU dürfte kaum mit Unterstützung für ein Verbot zu rechnen sein.