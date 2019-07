Brüssel /London Nach seinem haushohen Sieg will der künftige britische Premierminister Boris Johnson seine umstrittenen Brexit-Pläne durchboxen. Das sagte der neue Chef der britischen Konservativen nach seiner Wahl am Dienstag in London – genau 100 Tage vor dem geplanten Brexit. Johnson hatte sich in der Abstimmung innerhalb der konservativen Tory-Partei um den Vorsitz deutlich mit 66,4 Prozent der Stimmen gegen Außenminister Jeremy Hunt durchgesetzt. Am Mittwoch übernimmt er dann auch das Amt des Premierministers von Theresa May.

Es dauerte am Dienstag nicht einmal eine Stunde, da gingen in London schon die ersten Reaktionen der EU ein. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werde mit Boris Johnson „so gut wie möglich“ kooperieren, teilte seine Sprecherin mit. Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier versprach ebenfalls „kons­truktive Zusammenarbeit, um die Ratifizierung des Austrittsabkommens zu erleichtern und um einen geregelten Brexit zu gewährleisten“.

Wirklich herzlich klang das nicht und war auch nicht so gemeint. Die Skepsis der EU, ob der Austrittsvertrag mit Großbritannien unter Johnson noch eine Chance haben könnte, ist groß. David McAllister (CDU), Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, erinnerte in einer ersten Stellungnahme denn auch „an die besondere Verantwortung für das Vereinigte Königreich“, die der designierte Premier nun trage.

Der Vorsitzende der SPD-Gruppe im Europäischen Parlament, Jens Geier, warnte Johnson, er solle nicht glauben, sich gegen die EU durchzusetzen sei „nur eine Frage der Unbeugsamkeit“.

In Brüssel erwartet man, dass Johnson schon bald anreist und einen neuen Versuch unternehmen wird, den mit seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Deal zu öffnen und Erleichterungen für die Insulaner durchzusetzen. Dabei haben die EU-Spitzen ebenso wie die 27 Staats- und Regierungschefs sich längst auf eine Antwort festgelegt, die Berlins Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) erst vor ein paar Tagen erneuerte: „Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind nicht erpressbar.“ Der Vertrag stehe nicht zur Disposition.

Hinter den Kulissen hat man sich schon während des Wahlkampfes in Großbritannien mit den Forderungen Johnsons auseinandergesetzt. Der hatte beispielsweise angekündigt, die vereinbarten 44 Milliarden Euro für die langfristigen Verpflichtungen Londons in der EU nicht zu zahlen. Brüssel glaubt, da am längeren Hebel zu sitzen. Denn zum einen zahlt die Gemeinschaft bei dieser Summe sogar noch drauf – die Rechnung über alle ausstehenden Positionen, an denen Großbritannien beteiligt ist, liegt nämlich bei 100 Milliarden Euro.

Viel gravierender für London dürfte zum anderen die Tatsache sein, dass im Falle eine Zahlungsverweigerung die EU laufende Subventionen mit sofortiger Wirkung einstellen würde. Ein französischer Regierungsbeamter sagte, dies „käme einem Staatsbankrott gleich“, weil Unternehmen, Landwirte und nicht zuletzt die Kommunen mit dem Versiegen einer wichtigen Geldquelle rechnen müssten. Johnson schnitte sich sozusagen ins eigene Fleisch.

Das gilt aus der Sicht Brüssels auch für einen No-Deal-Brexit, bei dem die zweijährige Übergangs- und Anpassungsphase obsolet wäre. Für die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches wären die Konsequenzen schwerwiegend, da sie von heute auf morgen ohne Geschäfte auf dem europäischen Binnenmarkt klarkommen müsste.