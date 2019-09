Migranten gehen in fünf EU-Länder

Brüssel Deutschland und vier weitere EU-Staaten nehmen die 104 Migranten des tagelang auf dem Mittelmeer blockierten Rettungsschiffs „Eleonore“ auf. Auch Frankreich, Irland, Portugal und Luxemburg beteiligten sich, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag. Die Brüsseler Behörde hatte die Lösung in den vergangenen Tagen koordiniert. Nun organisiere man die Verteilung der Migranten von Italien aus, sagte die Sprecherin. Dort hatte die „Eleonore“ am Montag mit den 104 Migranten angelegt.