Brüssel Bei der seit Jahren blockierten EU-Asylreform dringt Berlin darauf, dass die EU-Länder sich vor der Europawahl Ende Mai zumindest auf Teile des Vorhabens einigen. Er plädiere dafür, Teilbereiche des Regelwerks herauszulösen, um noch in dieser Legislatur Fortschritte zu machen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.

Deutschland hatte sich lange dafür eingesetzt, die Reform als Ganzes abzuschließen. Auch die EU-Kommission fordert seit Dezember, sich von diesem Ansatz zu lösen. Bislang blockieren einige Länder dies jedoch. Eine Einigung der 28 EU-Staaten scheitert vor allem an der Verteilung Asylsuchender auf alle Länder. Länder wie Ungarn und Polen wollen sich partout nicht dazu verpflichten lassen, Migranten aufzunehmen.