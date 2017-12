Oettinger strebt keine weitere Amtszeit an

Brüssel EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (64) strebt keine weitere Amtszeit in Brüssel an. „Ich will mein Mandat bis zum Ende ausüben und den Haushalt für die nächsten Jahre unter Dach und Fach bringen“, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“. Für die Zeit nach dem Ablauf seiner Amtszeit im Jahr 2019 habe er „aber eher Pläne in der Privatwirtschaft“. Auf die Frage, wo in der Privatwirtschaft sich Oettinger eine Zukunft vorstellen könnte, gab es keine Antwort.

Oettinger ist seit 2010 Mitglied der EU-Kommission. Das Haushaltsressort übernahm er Anfang 2017. Nach der Bundestagswahl gab es immer wieder Gerüchte, Oettinger strebe einen Posten in einem neuen Kabinett an – etwa als Wirtschaftsminister.