Brüssel Bis zum Morgen hatten einige Mitgliedstaaten noch gehofft, dass dieser Dienstag vielleicht doch so etwas wie Entspannung im Verhältnis zu Ungarn bringen würde. Aber es wurde der Tag, an dem der Krach um den rechtsstaatlichen Kurs der Budapester Regierung eskalierte.

„Wir sehen die derzeitige Lage mit Sorge“, formulierte Deutschlands Europastaatsminister Michael Roth (SPD) noch zurückhaltend, als er zum Treffen mit seinen 27 Amtskollegen in Brüssel eintraf. Auf der Tagesordnung stand die zweite Anhörung der ungarischen Regierung. Das Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages beinhaltet mehrmalige Befragungen, ehe über einen Entzug der Stimmrechte oder von Fördergeldern einstimmig entschieden wird.

Es blieb nicht friedlich. Ungarns Justizministerin Judit Varga warf den Amtskollegen „falsche Anschuldigungen“ vor. Regierungssprecher Zoltán Kovács nannte das gesamte Verfahren„lächerlich“ und attackierte mit den Worten: „Seit wann haben andere EU-Mitgliedstaaten das Recht, die Rolle einer oberen Kammer des ungarischen Parlaments einzunehmen?“

Am Vormittag verabschiedete die Regierungsmehrheit in der ungarischen Volksvertretung dann sogar noch neue Bestimmungen, die die Rechte und Freiheiten von Oppositionsabgeordneten einschränken. Künftig dürfen sich zwei oder drei kleinere Fraktionen im Parlament nicht mehr zu einer neuen und stärkeren Fraktion zusammentun. Parteilosen Volksvertretern ist es untersagt, sich einer Fraktion anzuschließen oder mit anderen Parlamentariern ohne Parteizugehörigkeit eine eigene Fraktion zu bilden.

Und wer in den Parlamentssitzungen stört oder Transparente zeigt, muss mit einem Ausschluss von den Beratungen für 60 Tage plus Entzug der Diäten für bis zu sechs Monaten rechnen. Die Entscheidung darüber liegt in den Händen von Parlamentspräsident László Kövér, einem eingefleischten Anhänger des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban.