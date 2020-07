Resolution Gegen Sondergipfel: EU-Parlament rebelliert gegen EU-Rat

Brüssel Vor gerade mal zwei Tagen feierten die europäischen Staats- und Regierungschefs nach 90-stündigen Verhandlungen sich selbst – und ihre Einigung zum Aufbau-Fonds und Etat-Entwurf. Aber schon an diesem Donnerstag dürfte die Euphorie dahin sein. Denn das Europäische Parlament rebelliert.

Gepfefferte Resolution

Die Abgeordneten seien „nicht bereit, die politische Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 in seiner jetzigen Form zu akzeptieren“, heißt es in einer Resolution, die in seltener Eintracht von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen sowie den Linken mitgetragen wird – und deren Annahme damit gesichert scheint.

Es kommt noch dicker: Die Volksvertreter werfen den 27 Staatenlenkern offen vor, „dass allzu oft das ausschließliche Festhalten an nationalen Interessen und Positionen das Erreichen gemeinsamer Lösungen im Interesse aller gefährdet“. Die geplanten Kürzungen im 1074-Milliarden-Euro-Haushalt liefen „den Zielen der EU zuwider“.

Und gegen jede Erwartung der Staats- und Regierungschefs, die Abgeordneten würden den Beschluss nach ein paar Widerstands-Ritualen durchwinken, macht das Parlament klar: Man „ist bereit, seine Zustimmung zu verweigern“.

Die Abgeordneten sind gelinde gesagt sauer. „Mit ihren Gipfelbeschlüssen haben die Staats- und Regierungschefs große Teile der lange bekannten Positionen des Parlamentes zum EU-Haushalt ignoriert. Mit der Resolution bekommen sie die Quittung“, betont der Grünen-Finanzexperte Sven Giegold.

Neben dem Etat steht auch das 750-Milliarden-Euro-Corona-Paket unter Feuer. Viele beißen sich an den schwammigen Formulierungen zur Rechtsstaatlichkeit fest.

Rote Karte

Nach dieser scharfen Resolution dürften die anstehenden Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten und Volksvertretern nicht einfach werden. Sie werden von deutschen Diplomaten geführt, da Berlin derzeit die Ratspräsidentschaft der Union innehat.

Spätestens Anfang September soll im Parlament über das Paket entschieden werden. Dann aber haben die Abgeordneten nur noch eingeschränkte Möglichkeiten: Sie können den Deal als Ganzes ablehnen oder annehmen. Wagen sie es, die Rote Karte zu ziehen?