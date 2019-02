Ringen um Budget in Eurozone

Brüssel Angesichts des schwächeren Wirtschaftswachstums in Europa ringen die Euro-Finanzminister um die rasche Schaffung eines Eurozonenbudgets. Investment und Strukturreformen müssten unterstützt werden, sagte Eurogruppenchef Mario Centeno nach dem Treffen der Ressortchefs in Brüssel. Die EU-Kommission hatte ihren Konjunkturausblick für 2019 zuletzt deutlich revidiert. Statt 1,9 Prozent erwartet sie nun 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum. Grund sind vor allem trübere Aussichten in den größten Volkswirtschaften.

