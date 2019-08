Brüssel /Sopron Viktor Orban ist immer für eine Überraschung gut – vor allem, wenn es um die EU geht. Der ungarische Ministerpräsident musste sich am Montag bei der Gedenkfeier zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung in Sopron einige mahnende Worte von Kanzlerin Angela Merkel in Sachen europäische Werte anhören. Vom Tief der vergangenen Monate scheint aber kaum etwas übrig zu sein.

Noch im März stand Orban mit seiner Fidesz-Partei kurz vor dem Rauswurf aus der EVP, dem Dachverband der Christdemokraten. Aber zum von vielen erhofften Bruch kam es nicht. Orban wurde sogar zu einem wichtigen Wahlhelfer bei der Nominierung der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und feierte die Wahl anschließend mit den Worten „Wir haben eine deutsche Familienmutter, die Mutter von sieben Kindern, an die Spitze der Kommission gewählt.“ Nun sei eine Wende zu konservativen Werten zu erwarten.

Seither halten sich Spekulationen über mögliche Absprachen und Zusagen zwischen der CDU und dem Ungarn. In Budapester Regierungskreisen heißt es, man habe der Unionspartei „klare Bitten“ übermittelt, was in Berlin jedoch strikt zurückgewiesen wird. Zu diesen Erwartungen zählt angeblich eine stärkere Berücksichtigung der Interessen jener Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, die seit Jahren bei der Migration jeden Fortschritt blockieren und die europäische Gesetzgebung in weiteren Fragen regelrecht blockieren.

Doch seitdem von der Leyen als Nachfolgerin des amtierenden Kommissionschefs Jean-Claude Juncker feststeht, weht ein anderer Wind. Orban hat sogar angekündigt, die umstrittene Justizreform so zu überarbeiten, dass das angelaufene Rechtsstaatsverfahren der EU gegen Ungarn entschärft werden könnte.

Als Gegenleistung soll die EU seinem Land entgegenkommen. Ungarn verspricht sich von der designierten Kommissionspräsidentin ein Ende des Rechtsstaatsverfahrens, wofür es eigentlich kaum belastbare Indizien gibt. Schließlich hatte von der Leyen in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament unmissverständlich einen noch unabhängigen EU-Rechtsstaatsmechanismus gefordert.