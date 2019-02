Brüssel Im Kampf gegen Hassbotschaften im Netz fordert die EU-Kommission von Online-Plattformen wie Twitter und YouTube mehr Informationen für die Nutzer. „Die Unternehmen müssen gegenüber der Öffentlichkeit transparenter sein“, sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourová am Montag in Brüssel. Es müsse mehr Informationen über gemeldete und gelöschte Posts geben. In rund einem Drittel der Fälle bekämen die Nutzer, die einen Beitrag melden, keine Rückmeldung von den Plattformen. Nur Facebook gebe seinen Nutzern systematisch Feedback.

Die Quote gemeldeter und gelöschter Hassrede lag Ende 2018 nach Angaben der EU-Kommission bei rund 72 Prozent. Inhalte, die zu Mord oder Gewalt aufrufen (85,5 Prozent) oder die den Holocaust leugnen (75), werden öfter gelöscht. „Das sind gute Ergebnisse“, sagte Jourová.

Die EU-Kommission hatte sich 2016 mit vier großen Unternehmen – Facebook, Microsoft, YouTube und Twitter – auf einen freiwilligen Verhaltenskodex geeinigt. Mittlerweile haben weitere Netzwerke wie Snapchat das Papier unterschrieben. Ende 2016 lag die Quote gemeldeter und gelöschter Hassbotschaften bei 28 Prozent. Ein Jahr später waren es bereits 70 Prozent. Jourová betonte: „Der Kampf gegen Hassrede ist nicht vorbei. Und wir haben kein Anzeichen dafür, dass solche Inhalte in sozialen Netzwerken abnehmen.“

Für den Fall, dass die Ergebnisse wieder schlechter werden, droht die EU-Kommissarin den Plattformen mit gesetzgeberischen Maßnahmen. In Deutschland gibt es bereits seit 2018 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es schreibt vor, dass die Plattformen klar strafbare Inhalte 24 Stunden nach einem Hinweis darauf löschen müssen. Wer dieser Forderung wiederholt nicht nachkommt, dem drohen Strafen in Millionenhöhe. Allerdings wird ein Großteil der Beschwerden abgelehnt.