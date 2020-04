Staatsschulden: Welche Bonds sollen es denn sein?

Brüssel 500 Milliarden, eine Billion oder sogar 1,5 Billionen Euro? Die EU braucht Geld, um ihre Mitgliedstaaten nach der Coronavirus-Krise finanziell wieder aufzupäppeln. Denn der Stillstand der Wirtschaft kostet Geld. Der Internationale Währungsfonds (IWF) bezifferte in der vergangenen Woche den ökonomischen Schaden mit einem Minus von rund 7,5 Prozent der Wirtschaftsleistung für 2020 – je länger der Shutdown dauert, desto teurer wird er.

Am kommenden Donnerstag schalten sich die EU-Staats- und Regierungschefs zum wiederholten Mal per Video zusammen und wollen ein Wiederaufbau-Paket schnüren. Zwar hatten sich die Finanzminister der Euro-Zone in der Vorwoche auf insgesamt 540 Milliarden Euro zur Unterstützung geeinigt. Dabei handelt es durchgehend um Kredite. Der Löwenanteil von 240 Milliarden Euro käme von dem im Süden so ungeliebten ESM-Rettungsschirm, dessen Ruf in der Griechenland-Krise durch hohe Reformauflagen, die von einer Troika der Geldgeber erzwungen wurden, gelitten hat.

Damit schienen gemeinsame Anleihen – genannt Euro- oder Corona-Bonds – erst einmal vom Tisch. Der frischgebackene Frieden hielt gerade mal eine Woche. Italien, Spanien und Griechenland pochen weiter auf gemeinsame Papiere als Symbol europäischer Solidarität. Deutschland, Österreich und andere lehnen sie ebenso vehement ab. Doch nun gibt es einen Kompromiss, der in die Untiefen der internationalen Finanzpolitik führt. Welche Bonds könnten helfen, welche nicht? Ein Überblick:

• Euro-Bonds: Alle Staaten nehmen in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Geld am Kapitalmarkt auf, um Investitionen zu finanzieren. Doch nicht allen fällt das leicht. Denn je größer das Risiko ist, dass ein Staat seine Schulden nicht pünktlich oder gar nicht zurückzahlen kann, desto höher sind die Zinsen, die die Investoren verlangen. Deutschland kann sich deshalb vergleichsweise günstig Geld pumpen. Griechenland, Italien und Spanien nur gegen hohe Zinsen, was die Staatshaushalte belastet. Da erscheinen Euro-Bonds als eine geniale Lösung. Denn wenn die Länder gemeinsam am Finanzmarkt frisches Kapital einsammeln, profitieren sie von der Stabilität der starken Familienmitglieder und deren sanierten Haushalten. Rom, Madrid oder Athen wären somit in der Lage, Geld ohne große Risikozuschläge zu bekommen, weil starke Partner für die Schulden miteinstehen. Diese gemeinsame Haftung lehnen Berlin, Den Haag, Helsinki und Wien ab, denn sie befürchten, dass sie auf jeden Fall mithaften müssen, falls die überschuldeten Partner nicht in der Lage sein sollten, die Fälligkeiten zu bedienen.

• Recovery-Bonds: Es war der französische Finanzminister Bruno Le Maire, der einen Kompromiss eingebracht hat. Demnach soll das geplante Wiederaufbau (Recovery-)Programm über gleichnamige Bonds finanziert werden: „Der entscheidende Unterschied zu Euro-Bonds wäre, dass wir einen zeitlich befristeten, zielgerichteten Fonds schaffen und nicht darum bitten, auf Dauer vergangene und zukünftige Schulden zu vergemeinschaften.“ Damit würde genau jenes Kriterium entfallen, was die Gegner von Euro-Bonds gegen gemeinschaftliche Anleihen vorgebracht hatten: Es gäbe keine gemeinsame Haftung, obwohl diese Papiere gemeinsam aufgenommen würden. Sogar aus Berlin und Wien gab es erste positive Signale, das Europäische Parlament sprach sich am vergangenen Freitag ausdrücklich für diesen Weg aus. Konkret ist daran gedacht, dass sich die Europäische Kommission am Kapitalmarkt das Geld leiht und dafür mit ihrem EU-Haushalt garantiert. Brüssel könnte die Finanzen dann anschließend an die Mitgliedstaaten verteilen. Der Charme dieser Lösung liegt im Atmosphärischen: Euro-Bonds-Gegner und -Befürworter könnten den EU-Gipfel als Gewinner verlassen und müssten zu Hause keinen Gesichtsverlust befürchten. Die 27 Staatenlenker bräuchten sich mit der EU-Kommission nur noch zu einigen, wie viel Kapital gebraucht und wo es sozusagen verwaltet wird. Denn Präsidentin Ursula von der Leyen würde es gern in den EU-Etat einstellen. Die Frage wird sein, ob die Staats- chefs dieser Behörde so viel Macht einräumen wollen.