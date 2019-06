Brüssel Die Geduld der EU mit Italien ist zu Ende: Zwar verzichtete die Europäische Kommission am Mittwoch darauf, selbst ein Verfahren gegen Rom wegen der überhöhten Staatsverschuldung einzuleiten. Die Behörde empfahl jedoch den Finanzministern der Mitgliedstaaten, diesen Schritt nun zu gehen. „Die Verschuldung wird nicht gesenkt, sie steigt sogar noch weiter an“, stellte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici fest. Die Zahlen seien „problematisch“.

Tatsächlich lastet auf dem Land inzwischen ein Schuldenberg von über 2,3 Billionen Euro. Innerhalb von nur einem Jahr wuchs der Anteil der Staatsschulden am öffentlichen Haushalt von 131 auf 132 Prozent – der zweitgrößte Schuldenberg in der EU nach Griechenland. Damit stehen die Italiener, so der für Finanzpolitik zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrowskis, inzwischen mit 38 000 Euro pro Kopf bei internationalen Geldgebern in der Kreide – plus 1000 Euro an jährlichen Zinsen. Dombrowskis bilanzierte: „Italien zahlt für seinen Schuldendienst so viel wie für sein ganzes Bildungssystem.“

Bisher hatte sich die Brüsseler Behörde nachsichtig gezeigt, da die neue römische Regierungskoalition aus rechter Lega und linksgerichteter Fünf-Sterne-Bewegung zwar die Höchstgrenze für die jährliche Neuverschuldung von drei Prozent mit 2,4 Prozent nicht überschreitet, wohl aber die Vorgabe, die Gesamtverschuldung unterhalb von 60 Prozent an der Jahreswirtschaftsleistung zu halten.

Vor allem auf Druck von Lega-Chef Matteo Salvini hatte sich die Regierung von der EU-Auflage, nicht mehr als 0,8 Prozent an neuen Lasten aufzunehmen, verabschiedet. Er hatte noch Ende 2018 argumentiert, das zusätzliche Kapital werde in Sozialprogramme wie höhere Mindestlöhne und Renten gesteckt.

Die Zahlen belegen das Gegenteil: Das Wirtschaftswachstum legte nicht wie prognostiziert um 1,8 Prozent zu, sondern lag im ersten Quartal bei 0,1 Prozent. Hinzu kommen wachsende Probleme am Finanzmarkt, weil Rom immer höhere Zinsen für frisches Geld zahlen muss.

